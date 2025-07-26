Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a yönelik çirkin ve temelsiz iddialar içeren bir kitaba sert tepki gösterdi. Öztürkler, kamuoyunda büyük infiale yol açan bu iddiaları “esefle” kınadığını belirtti.

Açıklamasında, Denktaş’ın yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine ömrünü adamış bir lider olduğunu vurgulayan Öztürkler, söz konusu iddiaların Denktaş’ın şahsını hedef almakla kalmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının hafızasına ve milli mücadelesine de zarar verdiğini ifade etti.

“Kurucu Cumhurbaşkanımız, halkımızın bağımsızlık ve onur mücadelesinin simgesi olmasının yanında, Türklük dünyasına da adını altın harflerle yazdırmış bir liderdir,” diyen Öztürkler, böyle bir şahsiyetin yıllar sonra "ucuz ve seviyesiz iddialarla" gündeme getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ziya Öztürkler, halkı milli değerlerine ve tarihine sahip çıkmaya çağırarak, “Bu tür sorumsuz yaklaşımlar karşısında daha da kenetlenmeliyiz,” ifadelerini kullandı.