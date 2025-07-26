Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İlker Özkunt’un “Dümbük” adlı kitabında yer alan ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a yönelik hakaret içeren ifadelere sert tepki gösterdi. Tatar, paylaşımında Denktaş’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdi.

Tatar, tartışmalara neden olan ve kamuoyunda infial yaratan “Dümbük” adlı kitap hakkında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tatar açıklamasında, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’a yönelik ağır ifadeler içeren bu kitabın, Kıbrıs Türk halkının yüz yılı aşan varoluş mücadelesine ve Denktaş’ın aziz hatırasına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Tatar, “Tarihi kişilikleri eleştirmek başka bir şeydir, asılsız iddialarla hakaret etmek, saçma sapan düşüncelerle kin ve nefret kusmak başka bir şey.” diyerek bu üslubun asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, kitabın yalnızca Rauf Denktaş’a değil, ailesine, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ve kurucu değerlere de hakaret niteliği taşıdığını ifade etti.

“Bu açık densizliğin ifade özgürlüğüyle, eleştiriyle hiçbir ilgisi yoktur.” diyen Tatar, sözde yazarı şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamasını, “Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” sözleriyle tamamladı.