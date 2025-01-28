KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar ve milli güreşçi Ömer Özyıldırım, Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde 22-27 Ocak tarihlerinde düzenlenen uluslararası güreş turnuvasına katıldı.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Ömer Özyıldırım, dünyanın en prestijli güreş turnuvalarından biri olan, Olimpiyat, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında mücadele eden güreşçilerin katıldığı Ivan Yarygin Kupası’nda mindere çıktı.

KKTC güreşçisi olarak turnuvaya davet alan Özyıldırım, turnuvanın 1/8’nci turunda 2024 Ivan Yarygin Kupası şampiyonu, Rusya ulusal şampiyonu ve Dünya 2‘ncisine mağlup oldu. Ömer Özyıldırım, turnuvayı genel sıralamada 16’ncı sırada tamamladı.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, turnuva sırasında Rusya Güreş Federasyonu Başkanı Mikhail Mamiashvili, UWW ikinci başkanı Rodica Yakşi ve bazı üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kemal Bayraktar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Ömer Özyıldırım’ın Ivan Yarygin gibi prestijli bir turnuvada yer alması, KKTC güreşi adına tarihi bir adımdır. Bu başarı, spor camiamız için önemli bir tecrübe ve motivasyon olmuştur. Ayrıca, turnuva sırasında gerçekleştirdiğimiz temaslar, KKTC’nin uluslararası spor camiasındaki ilişkilerini güçlendirmek adına büyük bir fırsat sunmuştur” dedi.

Ömer Özyıldırım ise 2027’de Arjantin’de düzenlenecek Askeri Olimpiyatlar yolunda çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Özyıldırım, bu tür uluslararası organizasyonların kendisine sadece tecrübe değil, aynı zamanda daha büyük başarılar için motivasyon kattığını ifade etti.