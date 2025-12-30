Pakistan'ın Pencap eyaletinde yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Sahiwal, Pakpattan, Okara, Toba Tek Singh ve çevre ilçelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çok sayıda kaza meydana geldi.

Toba Tek Singh bölgesinde yoğun sis altında seyreden bir otobüsün motosikletli rikşaya çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sisin görüş mesafesini düşürdüğü Sahiwal'da ise yaşanan kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ağır yaralandı.

Öte yandan, Faisalabad-Samundri yolunda meydana gelen kazada, düğün konvoyunu taşıyan bir minibüsün yol kenarında park halindeki römorklu traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Pakpattan'a bağlı Mahangoo Yolu üzerinde bir traktörün yanlış manevra yapması sonucu önce bir minibüs, ardından hızla gelen başka bir aracın çarpmasıyla yaşanan zincirleme kazada 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Pakpattan Yolu üzerindeki Athwain Meel bölgesinde ise yoğun sis nedeniyle bir motosiklet, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Okara'da meydana gelen kazalarda da sis nedeniyle bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi, bir minibüsün ise traktörler çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.