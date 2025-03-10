Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, "ülkedeki mevcut durum ile devam eden 'Türk işgalinin' tehlikeli olduğunu ve bu durumun arzu edilen bir gelecek olmadığını" söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, EOKA mensubu Mihalakis Savvas için cumartesi düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Palmas, tüm zorluklara rağmen bu çarpık durumun, kayıtsızlığın ve oldubittileri kabul etmenin hiçbir yere götürmediği gibi, çok tehlikeli olduğunu kaydetti.

Habere göre Palmas, kararlılık, ortak düşünce ve empati çerçevesinde vatanın yeniden birleşip bağımsızlığını kazanması için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Palmas, tüm güçleriyle bu yönde hareket ettiklerini ve çok istedikleri Kıbrıs sorununun çözümünün başarıya ulaşması için mücadele verdiklerini ifade etti.

Gelecek kuşaklara asker ve garantörlerden arınmış, özgür ve yasal sakinlerinin güvenlik, eşitlik ve refah içerisinde bir arada yaşayabileceği bir ülke bırakmakla yükümlü olduklarını kaydeden Palmas, Savvas’ın anısını yaşatacaklarını söyledi.