Karpaz bölgesinde, Pamuklu ile Kumyalı arasındaki ana yolun ilk kilometresinde arpa yüklü bir kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken yol da trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı ana yolunun birinci kilometresinde, Osman Korkmaz (E-51), yönetimindeki THK 793 arpa yüklü kamyonla Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp tekrar yola girmek istediği sırada sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Osman Korkmaz’ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Kumyalı - Pamuklu Kavşakları arası yol trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Mehmetçik köy dahilinden sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı yayımladığı duyuruda Pamuklu - Kumyalı ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, arpa yüklü kamyonun yol içerine devrilmesi sonucu Kumyalı - Pamuklu kavşakları arasındaki yolun trafik akışına kapatıldığını ve ulaşımın, Mehmetçik köyü içinden sağlandığını kaydederek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.