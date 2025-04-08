Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2006 yılından bu yana, bin 700 kayba ait kalıntılara ulaştığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Rum üyesi Leonidas Pantelidis’in, 40’ıncı Kayıplar Sevgi Maratonu’nun başlaması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Pantelidis yaptığı açıklamada 2006’dan bu yana 1.700’ün üzerinde kazının yapıldığını, bin 700 kişiye denk gelen kayıp kalıntılarının tespit edildiğini ve 1.268 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.

Pantelidis, kimliği tespit edilen 1.268 kişiden 1.053’nün kayıplar listesi, geriye kalanların ise hayatını kaybedenler ve 126 kişilik listeyle alakalı olduğunu ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bugün yürüttüğü çalışmalardan da söz eden Pantelidis, Komite’nin; her iki toplumdan 8 arkeolog ekibiyle çalıştığını, 100’ü aşkın Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanı istihdam ettiğini belirtti.

Pantelidis, ekiplerin şu an “Sisklipos” (Akçiçek), “Ayia İrini”, “Kaputi”(Kalkanlı), Trahona (askeri bölge), Lapta, “Aşşa”(Paşaköy), Makedonitissa, Ay.Demet (Metehan) ve ELDİK kışlası yanında araştırmalar yaptığını ifade etti.

Programın bütçesinin yılda yaklaşık 4 milyon euro olduğunu ifade eden Pantelidis, bu paranın büyük bir miktarının AB kaynaklı olduğunu ikinci büyük katkının ise Rum Yönetimi’nden geldiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Anna Aristotelus, kayıplarla ilgili olayların yüzde 49’dan fazlasının bugüne kadar hâlâ askıda olduğunu belirtti.

Aristotelus, 1963/64 iki toplumlu çatışmalarda kaybolan 44 kişiden, 3’nün Yunanlı olduğu 17 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, başka birinin de kimliğinin belirlenmediğini ifade etti.

Politis gazetesine göre Aristotelus, iki yıl içerisinde, Rum Yönetimi’nin 15 kimlik tespitini ileriye götürdüğünü, çoğunun da ELDİK Yunan askerleriyle ilgili olduğunu belirtti.