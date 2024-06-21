Posta Dairesi’nin, “Paris 2024 Olimpiyat Oyunları” ve “UEFA EURO 2024 Futbol Şampiyonası” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı satışta.

Baskısı ve perforesi Devlet Basımevi’nde yapılan pul serileri ve ilk gün zarfları bu yıl art arda gerçekleştirilecek iki ayrı önemli spor olayını konu alıyor. Her ikisi de dört yılda bir gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları ve UEFA’nın düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası anısına hazırlanan pul ve ilk gün zarfları, filatelistler ve diğer ilgili vatandaşlar tarafından Posta Dairesi’nden satın alınabilecek.