Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği ile Mercosur arasında imzalanması muhtemel anlaşmayı protesto ediyor.

Fransa’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleriyle Mercosur serbest ticaret anlaşmasını imzalama niyetini protesto etmek için bugün yaklaşık 100 traktörle Paris merkezine girdi.

Başkente girişleri engellemek amacıyla kurulan polis barikatlarına rağmen bazı konvoylar kent merkezine ulaşmayı başardı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 20 traktörün şehir merkezine girdiğini, bazılarının Zafer Takı (Arc de Triomphe) yakınında park ettiğini, bazılarının ise Eyfel Kulesi önünde gösteri yaptığını açıkladı.

Bakanlık, konvoyların polis bariyerlerini “aşarak ve zorlayarak” geçtiğini, ancak traktörlerin büyük bölümünün kentin sınırlarını belirleyen ana ulaşım arterlerinde durdurulduğunu bildirdi.

Gösteriler nedeniyle A13 otoyolu Paris yönünde saat 05.53 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Eylem, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Uruguay’ı kapsayan ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransa hükümeti üzerinde baskı kurmayı amaçlayan Rural Coordination sendikası tarafından organize edildi.

Fransız çiftçiler, anlaşmanın geçim kaynaklarına zarar vereceğini savunuyor.

- AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta oylayacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.