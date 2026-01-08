Yeni bir araştırma, zayıflama iğnelerini bırakanların, geleneksel diyet ve egzersizi bırakanlara göre verdikleri kiloları dört kat daha hızlı geri aldıklarını gösteriyor.

BBC Türkçe Servisi’nin aktardığına göre British Medical Journal'da yayınlanan çalışma, aşırı kilolu kişilerin zayıflama iğneleriyle vücut ağırlıklarının yaklaşık beşte birini kaybettiğini, ancak iğneleri bıraktıktan sonra her ay ortalama 0,8 kg geri aldıklarını gösteriyor.

Yani bir buçuk yıl içinde tedavi öncesi kilolarına geri dönüyorlar.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Susan Jebb, "Bu ürünleri satın alan kişilerin, tedavi sona erdiğinde hızlı kilo geri kazanımı riskinin farkında olmaları gerekiyor" diye uyarıyor.

Jebb çalışmanın bulgularının gerçek hayattan ziyade tıbbi denemelerden elde edildiğini vurguluyor.

Yeni zayıflama iğnelerinin uzun vadeli etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılmasının faydalı olacağını belirtiyor.

Son çalışmada araştırmacılar, dokuz binden fazla hastanın katıldığı 37 çalışmayı inceleyerek satış rekorları kıran zayıflama iğnelerini geleneksel diyet ve haplarla karşılaştırdı.

Çalışmaların sadece sekizinde Wegovy ve Mounjaro gibi daha yeni GLP-1 ilaçlarıyla yapılan tedavi değerlendirildi.

Bu çalışmalardaki maksimum takip süresi ilaç kesildikten sonra bir yıldı bu nedenle tahmini değerler kullanıldı.

Araştırmacılara göre, diyet yapan kişiler iğneyle tedavi görenlere göre daha az kilo verebiliyor ancak sonrasında kilo alımını daha yavaş gerçekleşiyor.

Buna göre diyet yapanlar daha sonra ayda yaklaşık 0,1 kg kadar kilo alabiliyor ancak bu oran kişiden kişiye değişiyor.