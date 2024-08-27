Girne Belediyesi’nin düzenlediği Pasha Group Girne Yarı Maratonu’nun beşincisi 22 Eylül Pazar yapılacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Grand Pasha Hotle’de düzenlenen basın toplantısında, maratonun ayrıntıları paylaşıldı. Basın toplantısına; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç, Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer, Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif katıldı.

-Şenkul

Murat Şenkul konuşmasında Maratonu Eylül’de yapma kararının düzenlenen diğer maratonların tarihleriyle alakalı olduğunu kaydetti. Uzun yarışlarda sporcuların dinlenme ihtiyacı olduğunu belirten Şenkul, bu noktada gelen talepleri değerlendirmek durumunda kaldıklarını belirtti.

Maratonu Eylül'de yapma kararının ayrıca Antik Liman ve bağlantısı Kordonboyu’nun tam anlamıyla hazır olmaması olduğunu kaydeden Şenkul, Girne Arkın Group Fest24’ün de kararlarında etken olduğunu ifade etti.

Şenkul, Girne Yarı Maratonunun bundan sonrasındaki festival dönemlerinin de bir parçası olmasını temenni ettiğini kaydetti.

2023’te gerçekleştirilen Girne Yarı Maratonu’nun sevimli dostların yararına yapıldığını anımsatan Şenkul, bu yıl Maraton’un Girne Belediyesi sınırları içerisindeki okullara yapılan binalar için kullanılacağını ifade etti.

bu konuda ilk talepte bulunan Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun pilot okul olacağını belirten Şenkul, bütçe doğrultusunda ihtiyaçlı diğer okullara da destek verileceğini belirtti. Sosyal sorumluluk projelerinin Girne’nin refahı açısından çok büyük önem taşıdığına işaret eden Şenkul, bu bağlamda “katkı koyan tüm sponsorlara teşekkürü borç biliyoruz” şeklinde konuştu.

-Bilgiç

Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç de, bu yıl da Girne Yarı Maratonu’na sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Maratonu düzenledikleri için Girne Belediye Başkan Şenkul’a teşekkür eden Bilgiç, Pasha Group olarak bu tür etkinliklere oldukça önem verdiklerini kaydetti.

-Kaşif: “4 yüz 35 bin TL ödül”

Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif, 21 kilometrelik ilk yarışın 06.45’te, 10 kilometrelik koşunun 07:00’da ve 3 kilometrelik koşunun da 10.45’te başlayacağını anlattı.

Kaşif, 21 K koşunun kayıt ücretinin 750 TL ve 10K koşunun 500 TL olduğunu ve kayıtların www.alivex.com adresinden yapılabileceğini, 3K koşunun 150 TL olduğu ve kayıtların Girne Belediyesi, Girne Muhtarlıkları ve 22 Eylül günü yarış alanında yapılabileceğini belirtti.

Bu yıl 21K ve 10K yarışlarına 9 yaşının da katılabileceğini ifade eden Kaşif, yarışlarda çip kullanılacağını ve sonuçların anında açıklanacağını, 2023’ten farklı olarak genel yaş kategorileri için toplam 4 yüz 35 bin TL’lik ödül verileceğini kaydetti.

Kaşif, Türkiye’den de çok yoğun bir katılım talebi aldıklarını ifade etti.

-Atamer

Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer de, yarışlar düzenlerken amaçlarının genç atletlerin uluslararası platformlarda yarışmalarına olanak sağlamak olduğunu kaydetti ve buna zemin hazırladığı için Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ve tüm katkı koyanlara teşekkür etti.