Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 137'si süratten olmak üzere 282 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı; 30 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre toplam 2 bin 60 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 8’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.