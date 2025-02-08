BM’nin Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo hafta sonu Kıbrıs'a gelecek ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'le ayrı ayrı görüşecek.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğünden verilen bilgiye göre görüşmelerde Kıbrıs sorununda izlenecek yol tartışılacak ve daha geniş formatta bir gayriresmi toplantıya yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Açıklamada, DiCarlo’nun Genel Sekreter'in iyi niyet misyonu çalışmalarına odaklanarak gençlik ve kadın grupları da dahil, sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yapacağı da kaydedildi.

Di Carlo, Kıbrıs ziyaretinin ardından 12 Şubat Çarşamba günü Atina, 13 Şubat Perşembe günü de Ankara'da temaslarda bulunacak. Bu görüşmelerde, Kıbrıs konusu yanında önemli bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.