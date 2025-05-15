Gazeteci Yazar Başaran Düzgün’ün Pembe Boyalı Oda romanının tanıtım ve imza etkinliği Çarşamba günü Mağusa Bandabuliya Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikte Başaran Düzgün Mağusalı okurlarla bir araya geldi. Etkinliğin açış konuşmasını yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi ve “hedefimiz şehrimizi kültür ve sanat merkezi yapmaktır” dedi. Uluçay, gazetecilik mesleğiyle ilgili faaliyetleriyle tanınan Başaran Düzgün’ün kısa aralıklarla bu kez romanlarıyla Mağusa’da ağırlamaktan gurur duyduğunu kaydetti. “Başaran Düzgün, tarih boyunca var olam mücadelesi veren bir halkın yazarıdır” şeklinde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, yeni romanlarını merakla beklediklerini kaydetti.

Etkinlikte romanla ilgili değerlendirme yapan gazeteci ve sanat yazarı Simge Çerkezoğlu edebiyat alanındaki gelişmelere dikkat çekti ve Pembe Boyalı Oda romanının Kıbrıs edebiyatında ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başaran Düzgün’ün romanlarının “büyülü gerçeklik” tarzında olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, Türkiye ve dünya edebiyatından örnekler verdi.

Yazar Başaran Düzgün etkinliği organize eden Gazimağusa Belediyesi kültür sanat sorumlusu Şair Hüseyin Bahça’ya teşekkür etti. Düzgün “bu topraklarda yaşananlar, evrensel ölçekte sanatın ilgisini çekebilecek düzeydedir. Edebiyat bu evrensel hikayelere uzak kalmamalıdır” dedi.