First FM’de “Arun’la Günaydın” programı ile dinleyicilerin sevgisini kazanan Arun Acumsal, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Akşam Saati programının sunuculuğunu da başarılı bir şekilde yürüten Arun Acumsal, bugün Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nde Yezdan Çağsın ile hayatını birleştirdi.

Çiftin nikah şahitlerinden biri de, Birinci Global Onursal Başkanı Tekin Birinci’ydi.

Genç çifti bu en özel gününde, Birinci Medya Kurumu ve Birinci Global ailesi de yalnız bırakmadı.