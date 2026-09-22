Petrol fiyatları salı günü, birkaç günlük düşüşün ardından piyasanın dengelenmesiyle yükseldi.

Yatırımcılar, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen olası ABD-İran görüşmelerine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Brent ham petrol yüzde 0,22 artışla varil başına 100,57 dolara yükseldi. Salı günü vadesi dolacak WTI’ın ekim vadeli kontratı ise yüzde 0,02 artışla varil başına 95,80 dolara çıktı.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, “Daha fazla düşüş bekleyerek pozisyon alan yatırımcılar, diplomatik süreç devam ederken bazı riskleri masadan kaldırıyor” dedi.

Öte yandan Al Jazeera, İran’ın güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai’yi kaynak göstererek, İran’ın hafta sonu müzakerelere yeniden dönmek için arabuluculara şartlarını ilettiğini bildirdi.

Waterer, ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalarda net bir ilerleme veya gerileme görülene kadar fiyatların belirli bir bantta hareket etmesinin ve haber akışına duyarlı kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Üç İranlı kaynak, Suudi Arabistan’ın Pekin’den yardım istemesinin ardından Çin’in Tahran’a Husilerin saldırılarını sınırlamaya yardımcı olması yönünde özel çağrıda bulunduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ın bu talebi, grubun askeri operasyonlarında son dönemde yaşanan artışın ardından geldi.

Aramco, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıların ardından Yanbu üzerinden yapılan bazı sevkiyatları durdurmak zorunda kalmasının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatını artırdı.

Tanker takip verilerine göre Saudi Aramco, pazar günü Körfez’de yedi süpertankere yaklaşık 14 milyon varil ham petrol yükledi.

Orta Doğu’da gerilim, İran destekli Yemen’deki Husilerin Riyad’a ve Yanbu’daki bir Saudi Aramco tesisine saldırdıklarını açıklamasının ardından yüksek seyretmeye devam etti. Husiler ayrıca Suudi Arabistan destekli güçlerin Kızıldeniz kıyısına erişimini kesmeye yönelik çabalarını artırdı.