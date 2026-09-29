Petrol, ABD-İran çatışmasının Orta Doğu’daki arz akışlarını aksatabileceğine yönelik endişelerin, bölgeden ham petrol ihracatının toparlandığına ilişkin işaretlere ağır basmasıyla Salı günü üst üste ikinci seansta yükseldi.

Brent ham petrolü yüzde 0,6 artışla varil başına 105,91 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,8 artışla 93,32 dolardan işlem gördü.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, “Körfez’den çıkan petrol ihracat hacimlerine ilişkin daha net bir tablo ortaya çıkıyor ancak bu artışın önemli bölümü hâlâ gemiden gemiye transferler gibi alternatif yöntemlere dayanıyor. Bu yöntemler normal operasyonlara kıyasla daha verimsiz ve maliyetli. Bu nedenle ham petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor” dedi.

Veri sağlayıcısı Kpler’ın Pazartesi günü açıkladığı ön verilere göre, Orta Doğu’nun önde gelen üreticilerinin ham petrol ihracatı Eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Bu, Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin sevkiyatlarını artırması etkili oldu.

ABD ve İranlı yetkililer, yedi aydır devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla yeniden başlatılan diplomatik girişimler kapsamında arabulucularla ayrı ayrı görüştü. İki ülkenin yetkilileri, gelecek görüşmelerin büyük ölçüde İran’ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu yedi günlük teklifin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklanmasının beklendiğini belirtti.

Waterer, “Bir anlaşma umudu, Brent’in kısa vadede kalıcı olarak 110 doların üzerine çıkmasını engelleyen temel faktör olabilir” dedi. Waterer, piyasada birbirine zıt güçlerin bulunduğunu ve yatırımcıların gerçek sinyalleri gürültüden ayırmaya çalıştığını ifade etti.

Şubat sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, petrol ve doğal gaz sevkiyatları açısından kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı’na yönelik endişeleri artırdı. Boğazdaki akışların aksaması enerji piyasalarını altüst etti.

Bu arada ABD, fiyatları düşürmek amacıyla kırmızı renklendirilmiş dizelin daha geniş kapsamda satışına izin verecek düzenleme kolaylıklarını değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklar, Reuters’a yaptığı açıklamada bu adımın bazı alıcıların federal akaryakıt vergisinden kaçınmasına olanak sağlayabileceğini belirtti. Söz konusu öneri, dizel ihracat yasağına alternatif olarak günler süren değerlendirmelerin ardından öne çıktı.