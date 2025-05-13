KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, mesleğin değerine ve toplumsal rolüne vurgu yaparak, 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü kutladı.

Oda’dan yapılan açıklamada, 13 Mayıs’ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” olarak kutlandığı belirtilerek, “Bu tarih, Türkiye’de ilk Peyzaj Mimarlığı lisans programının 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde açıldığı günü temel alır. O gün, doğayla uyumlu yaşam alanları üretmeyi hedefleyen bu çok yönlü meslek için bir milat olmuştur.” denildi.

Kuzey Kıbrıs’ta peyzaj mimarlığı mesleğinin 2014’te kurulan KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile kurumsal kimliğine kavuştuğunun belirtildiği açıklamada, peyzaj mimarlığının sadece çevre düzenleme değil, iklim krizine karşı dirençli şehirlerin kurulması, sürdürülebilir arazi kullanımı, sağlıklı ve adil yaşam alanlarının tasarlanması demek olduğu kaydedildi.

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha da derinleştiği bu çağda peyzaj mimarlığının çözümün tam merkezinde duran, disiplinlerarası ve doğa temelli bir meslek olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Kıbrıs’ta artan yapılaşma baskısı, yerel değerlerin yok sayılması ve çevresel planlamadan uzak projeler karşısında biz peyzaj mimarları; yerel bitkilendirme, doğa tabanlı çözümler ve toplumsal yararı gözeten tasarımlarla daha yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz. Bu anlamlı günde, mesleğimizin değerini ve toplumsal rolünü bir kez daha vurguluyor; tüm meslektaşlarımızın 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.