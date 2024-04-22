Gazimağusa Belediyesi ile Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "Piyale Paşa Mahallesi 2. Çocuk Festivali" dün yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sabah saatlerinde başlayan festivale bazı bakanlar da katıldı.

Festivalin başlangıcında yapılan açılış konuşmalarının ardından çocuklar için zumba dans etkinliği, el baskısı ve yüz boyama, torba yarışı, ip çekme, yumurta yarışı gibi çocukların birlikte katılım göstererek eğlendiği yarışma ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalde ayrıca, ülkenin sevilen tiyatro oyuncusu İzel Seylani ve ekibinin sunduğu gölge oyunu Hacivat ile Karagöz büyük beğeni topladı.

Çeşitli yiyecek ve ürün satışının da yapıldığı birçok stantlar ile çocuklar için oyun alanlarının da kurulduğu festivalde,

gün boyu müzik dinletisi ve DJ performans sahnelendi.

Festivalin açılışında, çocuklardan Bahar Bilgiç Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili konuşma yaptı.

Piyale Paşa Mahallesi Muhtarı Rifat Sevindik de konuşmasında çocukların gelecek neslin aydınlık yüzleri olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise konuşmasında, birlik ve beraberlik ile komşulukların önemine dikkat çekerek bölge muhtarları ile iş birliği halinde Mağusa’nın her bölgesinde benzeri etkinlik ve festivallerin devam edeceğine vurgu yaptı.

Çocuklara seslenen Başkan Uluçay, Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü öğütleyerek, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.