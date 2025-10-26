KKTC genelinde dün gerçekleştirilen polis denetimlerinde, yasal statüsü olmadan ülkede ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
-Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimleri: 378 trafik suçu, 22 araca trafikten men, 2 tutuklu
25-26 Ekim tarihlerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Asayiş denetimlerinde bir kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı.
Trafik denetimlerinde 1218 araç sürücüsü kontrol edilirken 378 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 22 araç trafikten men edilirken 2 sürücü tutuklandı.
Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de yapılan trafik denetimlerinde toplam 1872 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 283 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 34 araç trafikten men edildi.