Polis Basın Subaylığı, 29 Nisan’dan bu yana kayıp olduğu bildirilen Yasin Öcalan’ın (E-53) bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-79 yaşındaki Langston evinde ölü bulundu

Bahçeli’de sakin Neil Edgard Langston (E-79) dün gece evinde ölü bulundu. Langston’un cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Langston’un ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

-Trafik denetimi yapılan araçta uyuşturucu bulundu

Serhatköy mevkiinde dün 10.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik kontrolü maksadıyla durdurulan araçta uyuşturucu bulundu.

Yapılan kontrolde 270 miligram alkollü içki tesirinde olduğu tespit edilen T.L.W.’nin (E-26) ve araçta yolcu olarak bulunan R.M.(E-30), D.N.M.(E-42) ile G.G.E.’nin (E-28) üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 9 sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gönyeli’de yaralama

Gönyeli’de bu sabaha karşı 04:00 sıralarında, kaldıkları evin oturma odasına izinsiz geldiği gerekçesiyle M.K.(K-41) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.G.’yi (E-42) her iki elinden yaraladı. M.G., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. M.K. tutuklandı.

-Yatak odasından 42 bin Sterlin çalan kişi, Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Girne’de bir evin yatak odasından, çantada muhafaza edilen toplam 42 bin Sterlin nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.M.S.(E-24) Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.