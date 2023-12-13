Lefkoşa’da bir iş yerine girip işletmeciyi alıkoyup cep telefonlarını çalan 3 kişi tutuklandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesiyle A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.’nın (E-26) soygun, zorla alıkoyma ve şiddet kullanma tehdidi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

-Kafede hırsızlık, bardaklar da çalındı

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kafede çalışan O.K. (E-26) iş yerinden 83 bardak, el çantası, cüzdan ve parfümü çaldı. O.K.’nin tutuklandığı olayın 4-12 Aralık tarihleri arasında olduğu belirtildi.

-Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde KKTC’ye giriş yapan B.Y.’nin (E-38) eşyalarında ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek olarak emare alındı. Söz konusu kişi tutuklandı.

- Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde olay çıkaran sarhoş kişi tutuklandı

Bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisi bekleme salonunda bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen, bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık veren, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisinin gözlüğünün kırılmasına sebep olan S.Ş.(E-37) tutuklandı.

-Ülke genelinde denetim

Ülke genelinde dün akşam polis tarafından yapılan denetimlerde ülkede ikamet izni olmadan yaşadığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.