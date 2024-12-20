Ülkede turist olarak bulunan 21 yaşındaki kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede turist olarak bulunan Türkiye’de sakin Talha Acar’dan (E-21) haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı dün polise bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Haspolat’ta dün saat 16.30 sıralarında, bir araç park yeri içerisinde, Demirhan Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen M.U.O.’nun (E-19) üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı ve şahıs tutuklandı.

-Kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tüfekle iki köpeği telef etti

Arapköy’de dün 08.30 sıralarında H.K.(E-23), keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile başıboş iki av köpeği üzerine ateş açarak köpekleri telef etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.K. tespit edilerek tutuklandı. H.K.’nin Arapköy’deki evinde ve aracında yapılan aramalarda ise iki adet av tüfeği, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, muhtelif markalarda toplam 62 adet canlı av tüfeği fişeği ile 1 adet de boş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

-Vahim zarar, ciddi darp ve korkutmak maksadıyla silah taşımak

Dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, trafikte aralarında yaşanan tartışma sonucu E.T.(E-24), C.K.’nin (E-59) sağ elindeki serçe parmağını tutup çevirerek kırdı. Olay esnasında C.K. ise kendisini darp ettiği gerekçesiyle, araçta muhafaza ettiği odun kesme makinesini çalıştırıp, korkutmak maksadıyla E.T.’ye gösterdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Hıısızlık

Lefkoşa’daki bir süpermarkette, 15 Aralık tarihinde, bir şahıs tarafından düşürülen banka kartı bulunarak alındı ve akabinde aynı marketten yapılan toplam bin 88 TL 90 kuruş değerinde alışveriş söz konusu karttan ödendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.E.A.(E-17) ve M.E.Y.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

-Kanunsuz mal tasarrufu

28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen “Ev Açma Ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yapılan “Binbir Surat Operasyonu” kapsamında, zanlı olarak tutuklu bulunan K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43) ve D.Ç. (K-36)’nin Girne’de kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Aramada, hırsızlık olduğundan şüphelenilen toplam 23 parça muhtelif ziynet eşyasını kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edildi ve eşyalar emare olarak alındı.

-Kumar…

Gelincik köyündeki bir kahvehanede, dün saat 21.30 sıralarında Polis tarafından yapılan kontrolde, D.A.B.(E-60), R.N.(E-62), M.M.(E-53) ve H.M.’nin (E-34), pokerize diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar ve kumar oynanmasına müsaade eden kahvehane işletmecisi H.G.(E-71) tutuklandı.

-İzinsiz ikamet…

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Alsancak’ta bir markette, dün saat 15.30 sıralarında, 425 miligram alkollü içki tesiri altındaki P.G.(E-30), bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve tutuklandı.

-Trafik kazası

Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 22.30 sıralarında, 86 miligram alkollü içki tesiri altındaki Malvern Toronga (E-25), HR 131 plakalı araç ile güneye giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton sete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü araç kullanıp kaza yapma suçundan tutuklandı.