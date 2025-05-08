Dilekkaya’da balyalar, Yıldırım köyünde ise narenciye fidanları yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Dilekkaya’da ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağılın yanında muhafaza edilen rulo balyalar, muhtemelen fermantasyona bağlı ısıyla alevlendi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 rulo balya zarar gördü.

Yıldırım’da Bahçeler mevkiinde dün bir şahsa ait bahçede çıkan yangın, yaklaşık 5 dönümlük alandaki kuru otlara, 800 metre uzunluğunda damlama lastiğine ve 300 narenciye fidanına zarar verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis dün ülke genelindeki denetimlerinde ikamet izinsiz yaşadığını tespit ettiği bir kişiyi tutukladı.

-87 yaşındaki İsmet Çocuk’a otopsi yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden sevk edildiği Kolon Hastanesi’nde yaşamını yitiren 87 yaşındaki İsmet Çocuk’un ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.

Polis açıklamasında göre, 1 Mayıs’ta yoğun bakımda hayatını kaybeden Çocuk’un otopsisinde ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı.