Tuzla’da dün evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu’na bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Sakızcıoğlu’nun kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği bildirilirken, soruşturma devam ediyor.

İŞ KAZASI

Değirmenlik Taş Ocakları bölgesinde faaliyet gösteren Metin Uluğ RBM isimli taş ocağında dün Bestami Turan (E-21), yönetimindeki kamyon ile taş taşıdığı sırada direksiyon hakimiyeti kaybederek kamyonun ön kısmı ile taş duvara çarptı.

İş kazası sonucunda Turan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

KAYIP ŞAHIS

Gönyeli’deki evinden pazartesi günü ayrılan Rustam Rozyyev’in (E-47), geri dönmediği polis tarafından arandığı bildirildi.