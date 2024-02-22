Mutluyaka'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 3 canlı mermi bulundu; 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, tabanca, şarjör ve mermilerin, dün saat 17.00 civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-47)’nin evinde yapılan aramada bulunarak, emare altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, A.K’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Lefkoşa’da piknik masası çalan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir öğrenci yurdu park alanından ahşap piknik masası çalınmasına ilişkin U.B.(E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, pazar günü meydana gelen hırsızlık olayında zanlı görülen şahıs perşembe günü tespit edildi, soruşturma devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 9 kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde, 9 kişinin ülkede yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis, şahısların tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

- Ula’ya yapılan otopside kan ve doktu örnekleri alındı

Akçay’da pazartesi günü yol temizlik çalışması yaptığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren 51 yaşındaki Serdar Ula’ya otopsi yapılarak, ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ula’nın kesin ölüm sebebi tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.