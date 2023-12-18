Lefkoşa’da dün gece kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 23.30 civarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.D.’nin (E-29) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, H.D.’nin tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. H.D. tutuklandı.

-Markette hırsızlık yapan şahıs ikamet izinsiz çıktı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete 16 Aralık tarihinde, müşteri olarak giden bir şahsın market içerisinde satışa sunulan baharat tozu ve kağıt havluyu çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen P.M.U.(E-33) tespit edilerek, tutuklandı. Muhaceret kontrolünde söz konusu şahsın ikamet izinsiz olduğu da belirlendi.

-İkamet izinsiz 14 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 14 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareketten bir kişiye yasal işlem

Gazimağusa Limanı mevkiinde dün saat 09.00 sıralarında, deniz içerisinde G.G.’nin (E-40), yetkili makamdan izinsiz ve şamandıra bulundurmadan tasarrufundaki su altı tüfeği ile balık avladığı sırada tespit edildi. G.G. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.