Ercan Havalimanı’nda dün akşam ülkeye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan C.K.’nin (E-23) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. C.K. tutuklandı.

-Gazimağusa’da izinsiz dedektör tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde dün saat 16.30 sıralarında, O.A.’nın (E-34) kullanımındaki tır araçta arama yapıldı. Aramada, bir adet dedektör ve dedektöre ait parçaların izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek, emare olarak alındı. O.A. tutuklandı.

-Girne’de kanunsuz bıçak taşıyan kişi tutuklandı

Girne’de gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, İ.G.’nin (E-23) kullanımındaki araç içerisindeki aramada, iki adet bıçağın kanunsuz olarak tasarruf edilip taşındığı tespit edilerek, bıçaklar emare olarak alındı. İ.G. tutuklandı.

-İzinsiz ikametten 2 tutuklu

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde, yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.