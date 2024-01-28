Ercan Havalimanı’nda dün akşam ülkeye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufundan tutuklandı.  

Trafik denetimlerinde 2 bin 298 sürücü kontrol edildi, 416’sı rapor edildi Trafik denetimlerinde 2 bin 298 sürücü kontrol edildi, 416’sı rapor edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan C.K.’nin (E-23) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. C.K. tutuklandı.

-Gazimağusa’da izinsiz dedektör tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde dün saat 16.30 sıralarında, O.A.’nın (E-34) kullanımındaki tır araçta arama yapıldı. Aramada, bir adet dedektör ve dedektöre ait parçaların izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek, emare olarak alındı. O.A. tutuklandı.

-Girne’de kanunsuz bıçak taşıyan kişi tutuklandı 

Girne’de gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, İ.G.’nin (E-23) kullanımındaki araç içerisindeki aramada, iki adet bıçağın kanunsuz olarak tasarruf edilip taşındığı tespit edilerek, bıçaklar emare olarak alındı. İ.G. tutuklandı.

-İzinsiz ikametten 2 tutuklu

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde, yasal işlem başlatıldı. 

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.