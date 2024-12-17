Girne’de sakin Dizianis Chaika (E-34) dün kaldığı evde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre Chaika’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecek.

-“Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün M.A.’nın (E-25) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan tepsi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 765 TL, 150 euro, 100 ABD doları ve 570 Stg. nakit para bulunarak emare olarak alındı.

M.A. tutuklandı.

-Sahte belge düzenlemekten tutuklandı, ülkede kaçak olduğu tespit edildi

Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından cumartesi günü trafik kontrolü esnasında kontrol maksatlı durdurulan kiralık araç sürücüsü M.S.E.B (E-21), kullanımındaki araca ait kira sözleşmesini görevli polise beyan edemedi, araca ait evrakları polise ibraz etmesi için kendisine süre verildi.

Bahse konu şahıs, araca ait kira sözleşmesinde kendi ismi olmamasına rağmen, cezadan kurtulmak maksadıyla, kira sözleşmesinin ek şoför kısmına kendi adını yazıp belgeyi sahteledikten sonra polise ibraz etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise M.S.E.B’nin ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

-İkamet izinsiz 4 kişi tespit edilerek tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak bulunan 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de çocuklara sigara satan işletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı markette 9 ve 15 Aralık tarihlerinde, 18 yaşından küçük iki şahsa sigara satışı yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu market işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.