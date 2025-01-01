Gazimağusa’da kaldığı evde 27 Aralık’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 35 yaşındaki Haşim Acarca’ya yapılan otopside ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt-Kalkanlı ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda dün F.D.’nin (E-40) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ülkeye ithali yasak olan 9 mm çapındaki kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edildi.

F.D. tutuklandı, tabanca emare alındı.

-Arabada uyuşturucu ve hap bulundu

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Mevlevi çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün şüpheli olarak görülen L.K.M.S.A.’nın (K-24) kullanımındaki ve R.E.’nin (E-25) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, L.K.M.S.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve R.E.’nin tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabii olan hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Güzelyurt’ta beş kişi uyuşturucudan tutuklandı

Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün şüpheli olarak görülen A.F.R.A.Z.’nın (E-20) kullanımındaki ve M.M.(E-24) ile A.E.H.’nin (E-22) yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.M. M.M.(E-22) ve M.M.M.E.A.’nın (E-22) Gemikonağı’nda kaldıkları evde aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kız arkadaşının cep telefonunu çaldı, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde dün müşteri olarak bulunun E.A.(E-30), cep telefonuna gelen mesajı kendisine göstermediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışmaya sonucu, kız arkadaşına ait cep telefonunu çaldı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan’da 2022’de hırsızlık yapan şahıs ülkeye girdiği sırada dün tutuklandı

Öte yandan 8 Temmuz 2022 tarihinde, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan 2 adet tablet bilgisayar, bir adet cep telefonu ve para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 19 bin 660 TL, 500 ABD doları ile 50 euro nakit paralar alınıp çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen ve aranan Y.A.(E-25) dün Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Polise yalan ifade verdi

Lapta Polis Karakolu'na gelen U.U.’nun (E-45), Alsancak’ta kaldığı otel odası içerisinde muhafaza ettiği altın saat, altın çakmak ve pırlanta bilekliğin çalındığı yönünde hayali bir suç ile ilgili olarak dün polise kasten yalan ifade verdiği tespit edildi.

U.U. tutuklandı.

-Sarhoş olup çevreyi rahatsız eden üç kişi tutuklandı

Lefkoşa ve İskele’de dün ve bugün kamuya açık yerlerde, sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren, A.Z. (E-19), Ş.Ç.U.(K-36) ve M.A.Ö.(E-74) tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da ev ve araba yangını

Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde dün bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen davlumbazın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında davlumbaz yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın duvarları islendi.

Öte yandan bu sabah Lefkoşa’da Marmara bölgesinde, bir apartmana ait araç park yerinde park halinde bulunan Meltem Aytekin’nin sorumluluğundaki HM 080 plakalı araçta, muhtemel elektrik kutusunda oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülürken, aracın sigorta kutusu, sol ön lambası ve üst makine kapağı yandı.

-Alkolü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da bu sabah Osman Örek Caddesi üzerinde, İsmail Volkan (E-48) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LL 683 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Citroen trafik Işıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Cemil Diker (E-31) yönetimindeki PE 126 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. LL 683 plakalı araç sürücüsü İsmail Volkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.