Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Demirhan ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren marketlerde meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili iki kişiye yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 4 Ocak’ta Demirhan’da faaliyet bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan 704 TL değerindeki kişisel bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.P.(K-45) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İki şişe alkollü içki çaldılar

Gazimağusa’da 26 Aralık’ta, bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs ya da şahsılar, market içerisinde satışa sunulan toplam 840 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.B.A.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Lefkoşa’da bir markette kasiyer olarak çalışan F.Ç.(E-22), kasa içerisinde muhafaza edilen işyerine ait toplam 4 bin 956,75 TL nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 4-5 Ocak tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da bir evde ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili tutuklanan şahsın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Polis, akrabaları tarafından kendilerine emanet edilen ziynet eşyalarını şikayetçi olan ev sakinlerinin çaldığını tespit etti, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 26 Aralık 2024- 07 Ocak 2025 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Şehit Kemal Köse Sokak’ta, bir şahsa ait evin yatak odası içerisindeki dolapta muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalınmış ve meselede zanlı olarak görülen G.N(K-36) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede şikayetçi konumunda bulunan ev sakinleri F.M.C.(E-39) ile P.C’nin (K-39) akrabaları tarafından kendilerine emaneten muhafaza etmeleri için verilen bahse konu ziynet eşyalarını, mal sahiplerinin haberi ve izni olmadığı halde satmak suretiyle çaldıkları ve akabinde konuyla ilgili gerçekte olmayan bir hırsızlık suçu hakkında polise kasten yalan ifade verdikleri tespit edildi.

F.M.C. ve P.C. tutuklanırken, daha önceden tutuklanan ve meseleyle bağlantısı olmadığı tespit edilen G.N. ise serbest bırakıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Karşıyaka’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, E.N.K’nin (E-26) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.