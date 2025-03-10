Şirinevler’de Cumartesi günü yaşamını yitiren 50 yaşındaki Gözde Tümer’in otopsisinde ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak tespit edildi.

Öte yandan Serdarlı’da bugün evinde ölü bulunan 64 yaşındaki Özden Mulla’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve diyabet” sonucu olduğu tespit edildi.

-Trafik kazaları

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt-Girne Anayolu üzerinde Kılıçarslan Köprüsü yakınlarında bugün meydana gelen kaza, Mustafa ÇAKIR'ın (E-60) yönetimindeki MT 773 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Nuray Çakır (K-47), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan Güzelyurt’ta Kurtuluş Sokak üzerinde bugün meydana gelen kazada Hüseyin İpekçioğlu (E-43) yönetimindeki LH 059 plakalı otobüs ile park halinden güney istikametine doğru geri geri dikkatsiz şekilde harekete geçmesi sonucu, o esnada Kurtuluş Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mehmet Karamanoğlu (E-85) yönetimindeki CF 487 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Karamanoğlu, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

LH 059 plakalı otobüs sürücüsü Hüseyin İpekçioğlu tutuklandı.