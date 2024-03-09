Lefkoşa’da yetkisi olmadığı halde lazerle dövme silme işlemi yaparken müşterinin elini yakan A.G. tutuklandı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, dövme işlemi yapılan bir işyerinde, geçen Kasım ayında ve 4 Mart tarihinde A.G. (E-43) bir müşterinin dövme silme işlemini, tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde lazer cihazı kullanarak yapmaya çalışırken, müşterinin sağ el bileği üzerinde ikinci derecede yanık oluşmasına sebep veren söz konusu kişi tutuklandı.

-Gümrüksüz 19 bin 480 elektronik sigara tespit edildi

Gazimağusa’da Serbest Limanda bulunan bir gemide dün Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, 19 bin 480 elektronik sigara tütünü tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak M.E.(E-24), M.E.(E-51), U.E.(K-18), E.M.(E-44), Y.G.(E-29) ve M.G.(E-50) tutuklandı.

-Çatalköy’de bıçaklama

Çatalköy’de yolcu taşımacılığıyla ilgili çıkan kavgada O.K. bacağından bıçaklandı.

Çatalköy’de dün yaşanan olayda, M.C.K. (E-26), C.Y.(E-45) ve E.K.(E-20) bir taraf olup aralarında yolcu taşımacılığı yüzünden çıkan tartışma sonucunda O.K.(E-33), O.K.(E-28) ve G.A.(E-35) ile kavga ettikleri sırada, C.Y.(E-49) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile O.K’yi sağ bacak kısmından yaraladı.

O.K. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, olaya karışanlar tutuklandı.

-Girne’de arabada bıçak ve sopa bulundu

Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, U.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; sivri uçlu bıçak ile beyzbol sopası bulunarak emare olarak alındı. U.T. tutuklandı.

-Ava kapalı bir günde doğada köpek gezdiren kişiye ceza kesildi

Mormenekşe’de, M.Ş.’ye (E-45) dün futbol sahasının kuzey kısmındaki arazide dört av köpeğini ava kapalı bir günde gezdirdiği tespit edilmesi üzerine 13 bin 793,5 TL tutarında idari para cezası kesildi.

-Ergazi’de traktör yandı

Ergazi'de Alkan Karagil’e ait evin garajı içerisinde park halinde bulunan ML 007 plakalı traktör dün yıldırım düşmesinden dolayı alev alarak kabin kısmı yandı. Yangın olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından söndürüldü.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kapama saatlerine riayetsizlik

Lefkoşa’da eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde dört iş yerinin, kapama saati olan saat 00.00’da iş yerlerini kapatmaları gerekirken kapatmayıp kapama saatlerine uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Kayıp çocuk aranıyor

Gazimağusa'da sakin 13 yaşındaki Ada Su Esentaş’ın kaldığı evden ayrılarak evine dönmediği polis tarafından arandığı bildirildi.

-Ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 6 kişi tutuklandı.

Denetimler kapsamında; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Aracında yapılan arama sonucu bir adet bıçak ve beyzbol sopası tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında 2 bin 168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 275’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 44’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak ve 139’u diğer trafik suçlarından oluştu.