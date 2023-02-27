Girne’de sakin Elnara Ergeshova (K-16) aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün polise verilen bilgide, 25 Şubat’ta Girne’de sakin Elnara Ergeshova (K-16)’nın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

-İş kazası

Dün saat 15:00 sıralarında, Tepebaşı’nda, Müslüm Toyran (E-60), kalmakta olduğu ikametgahın bir duvarını tamir etmek maksadıyla kurduğu yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskele üzerinde çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Toyran, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.