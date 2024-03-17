Polis tarafından yapılan arama ve denetimlerde, dört kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Minareliköy’de Y.Ç.’nin (E-23) evinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Y.Ç. tutuklandı.

Gönyeli’de ise Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün E.K.’nin (E-37) evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.K. tutuklandı.

Öte yandan, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde, ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri kapsamında dün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan A.H.’nin (E-33) kullanımındaki ve M.T.’nin (E-76) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

A.H. ve M.T. tutuklandı.

-Lefkoşa’da bir kişi sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandı

Lefkoşa’da cuma günü Ş.Ş.’nin (E-32) gerçekte araç yedek parça satıcısı olmadığı halde, dolandırmak kastı ile muhtelif araç yedek parçalarını tedarik edeceği yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıstan 3 bin euro ve 47 bin 200 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Ş.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

-Girne Barış Parkı’nda çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Girne’de Barış Parkı içerisinde üzerlerine yürüdükleri gerekçesiyle İ.E.S. ve M.P, İ.E.S. demir çubuk ile M.S.A.A’nın yüzüne vurup sol göz altı ve kaşından, A.A.A.A.’nın ise kafasına vurup kafasından yaralarken, M.P. ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu bıçağı korkutmak maksadı ile gelişigüzel salladı.

Olayda yaralanan M.S.A.A., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, A.A.A.A. ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

İ.E.S. ve M.P tutuklandı.

-Polis kontrolünde, kanunsuz mal tasarrufu, kanunsuz bıçak ve tecavüzi alet bulundu

Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü S.U.’nun (E-25) şüpheli hareketleri sonucu araçta ve üzerinde yapılan aramada, ahşap sopa, bıçak ve 196 bin 255 ABD doları nakit parayı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı.

S.U. tutuklandı.

- Kanunsuz bıçak bulunduran bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri kapsamında dün polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan S.G.’nin (E-26) kullanımındaki JR 813 plakalı araçta yapılan aramada, bir adet bıçağı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi, S.G. tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 7 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.