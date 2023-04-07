İskele’de sakin Dmıtrij Zincsenko (E-41) dün gece 23.30 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Muhammet Cadıl’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı

Lapta’da, önceki gün iş yerinde ölü bulunan Muhammet Cadıl’ın (E-38) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Edremit’te uyuşturucu… Bir tutuklu

Edremit’te, dün saat 17.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.H.Ö’nün (E-23) kullandığı araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu… Bir tutuklu

Girne’de, dün akşam 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.B.A’nın (K-34) tasarrufunda uyuşturucu madde içeren 11 MDMA türü hapla satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta tasarrufunda gümrüksüz mal bulunan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün saat 16.30 sıralarında polis tarafından S.K’nin (E-47) kullandığı araçta yapılan kontrolde, 9 matkap, 2 spiral ve bir ağaç kesme makinesini gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.