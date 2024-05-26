Şirinevler’de çevreye rahatsızlık veren ve korkutmak maksadıyla av tüfeği taşıyan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Şirinevler’de 01.00 sırlarında alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık verdiği, kendisini ikaz etmek için olay yerine giden iki polisi iterek görevinden menettiği, korkutmak maksadıyla ev tüfeği taşıdığı ve polislere şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle G.K. (E-24) tutuklandı.

-Girne’de hırsızlık

Girne’deki bir otelin araç park yerinde bulunan, kapıları kilitli olmayan bir araçtan, dün para cüzdanı çaldığı gerekçesiyle I.B. (K-43) tutuklandı. Bahse konu şahsın olay sırasında alkollü içki tesiri altında olduğu, para cüzdanının içerisinde 100 ABD doları ve bin 230 TL nakit para olduğu belirtildi.

-Mekan kapama saatine uymamak

Gazimağusa’da bugün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından iki marketin iş yeri kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da boğulma tahlikesi

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde Ahmet Çelebi (E-62)denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Çelebi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, oksijen düşüklüğü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çelebi göğüs servisinde müşahede altında bulunuyor.

-Lefkoşa’daki bir meyhanede yangın

Lefkoşa’da Mahmut Paşa Sokak’ta faaliyet gösteren Elalem Meyhane'nin mutfağında dün muhtemelen derin dondurucunun motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, pek çok eşya zarar gördü.

-Bahçeli’de iki minibüs yandı

Bahçeli’de dün park halindeki iki minibüs yandı. Yangının TLL 329 plakalı minibüste henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıktığı park halinde bulunan GG 765 plakalı ikinci minibüse sirayet ettiği belirtildi. Her iki araç da tamamen yandı. Yangın yakındaki bir evin bahçesinde bulunan yardımcı eve sirayet etti. Yangında evin ahşap tavanı, muhtelif elektrik aksamları ve eşyalar zarar gördü.