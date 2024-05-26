Girne’de bir kişi darp edilip soyuldu. Polis olayla iki kişiyi Ercan Havalimanı’nda tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 15.00 sıralarında, Girne’de iki kişi nakit para karşılığı kripto para satmak için kaldıkları ikametgaha davet ettikleri A.O.'yu (E-37) ciddi şekilde darp edip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, tasarrufunda bulunan 16 bin ABD doları ile bin TL nakit parayı zorla aldı.

Polis olayla ilgili olarak Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere olan iki kişiyi (D.E.(E-31) ve A.N.(E-37)) tutukladı. Soruşturma devam ediyor.