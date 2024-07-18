Alsancak’ta haziranda, Dipkarpaz’da ise temmuz ayı içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta 24-26 Haziran tarihlerinde bir eve girilerek, yatak odasında yer alan iki kadın parfümünün çalınmasıyla ilgili olay hakkında yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.D.K.(E-29) ve S.C.D.(K-16) tespit edilerek, tutuklandı.

03-16 Temmuz tarihleri arasında, Dipkarpaz’daki bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada ise W.A.C.(E-64) zanlı olarak tespit edilerek, tutuklandı.

Açıklamada, zanlının markete müşteri olarak girdiği ve 1900 TL değerinde muhtelif ürünleri ödeme yapmadan çıktığı kaydedildi.

Polis, her iki olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- Gemikonağı’nda sahtekarlıkla para temini

Gemikonağı’ndaki bir işletmeye girerek işletme sahibinden içtiği içeceklerin parasını kredi kartı ile ödeyeceğini söyleyerek, işletme sahibinden 400 TL nakit para aldığı ve ardından işletmeden ayrıldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, işletme sahibine yalan beyanda bulunan ve sahtekarlıkla para temin eden S.Z.’nin (E-51) polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada tespit edildiği ve tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Güzelyurt’ta çalıntı spiral makinesi şüphesi… Kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi, dün saat 17.00 sıralarında bir kişinin tasarrufunda hırsızlık olduğundan şüphe edilen 2 spiral makinesi tespit etti.

Polis, makinelerin emare olarak alındığını, bahse konu şahıs H.T.(E-32) aleyhinde yasal işlem başlatılarak, soruşturmaya devam edildiğini kaydetti.