Geçitkale’de cuma günü hayatını kaybeden 23 yaşındaki MD Abu Sayed’in ölüm nedeni “kalp damar hastalığı” olarak tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sayed’in otopsisi tamamlandı. Soruşturma devam ediyor.

- Lefke’de uyuşturucu operasyonu… Bir tutuklu

Lefke’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

Dün saat 14.00 sıralarında K.K.T.’nin (E-29) kullanımındaki araçta, üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri, 4 gram kokain ve 4 gram MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Polis ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 500 miligram ağırlığında toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit ederek, emare olarak aldı. K.K.T. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde araç yangını

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün saat 22.30 sıralarında seyir halindeki LV 100 plakalı araçta yangın çıktı.

Motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana geldiği tespit edilen yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında aracın motor bölümü, ön farları ve tamponu yandı. Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza yapan alkollü iki sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen iki sürücü tutuklandı.

Ayodejı Bamıse Alabı (E-26), 89 miligram alkollü içki tesiri altında, ZVF 237 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Yonca Kavşağı’nda trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Ammanuel Nzuvechukwu Ibeh’in (E-28) yönetimindeki AB 067 J plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ileri savrulan AB 067 J plakalı araç da trafik yoğunluğu nedeniyle duran Serap Balcı’nın (K-33) yönetimindeki VV 750 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan Balcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

ZVF 237 ve AB 067 J plakalı araç sürücüleri, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.