Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ailenin, toplumun temeli; babaların ise bu temel yapının en güçlü direklerinden biri olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, sevgi, fedakârlık, emek ve sorumluluk duygusuyla ailelerine yol gösteren, çocuklarının geleceği için her türlü zorluğu göğüsleyen babaların, hayatın en kıymetli rehberleri olduğunu kaydetti.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toprağı işleyen üreticimizden evladının geleceği için alın teri döken her babaya kadar, ülkemizin kalkınmasına ve yarınlarımızın şekillenmesine katkı koyan tüm babalarımızın emekleri her türlü takdirin üzerindedir.

Babalar Günü vesilesiyle, aramızdan ayrılmış ancak bıraktıkları değerler, öğütler ve güzel hatıralarla yaşamlarımızda iz bırakmaya devam eden tüm babalarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum.

Bu anlamlı günde, başta şehit babaları olmak üzere, evlatlarına sevgiyle yol gösteren, ailesi için özveriyle çalışan tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.”