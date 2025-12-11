KKTC genelinde 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 2 bin 652 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, denetimlerde, sürat (699), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (75), tehlikeli sürüş (13), dikkatsiz sürüş (40), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (425), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (9), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (59), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (23), emniyet kemeri takmadan araç kullanma (50), trafik levha ve işaretlerine uymama (253), trafik ışıklarına uymama (152), muayenesiz araç kullanma (169), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (58), yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanma (13), özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanma (1), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (33), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (4), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (25) ve 626 çeşitli trafik suçu rapor edildi.

Denetimler sonucunda 240 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.