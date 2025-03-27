Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki trafik ve asayiş denetimlerinde ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarının kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yaka kameralarının, hem vatandaşların hem de polis mensuplarının yasal haklarını korumak, kamuya açık alanlarda yapılan kontrollerin kayıt altına alınarak denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

-Pilot uygulama Lefkoşa ve Girne’de başlamıştı

Yaka kamerası kullanımının ilk olarak pilot bölge olarak seçilen Lefkoşa ve Girne ilçelerinde başlatıldığı, pilot uygulamanın ardından hem bölge halkından hem de görevli polislerden olumlu geri bildirimler alındığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildiği açıklandı.

Yaka kameralarının sabit ve seyyar trafik denetimlerinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, bu sistemin sadece trafik suçlarının tespitinde değil, aynı zamanda kamuya açık alanlardaki denetimlerde polis ile vatandaş arasında yaşanabilecek olayların, iddiaların ve şikâyetlerin kayıt altına alınmasına da imkân sağlayacağı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü “Trafik denetimlerinde şeffaflık ve güven projesi” kapsamında hayata geçirilen bu sistemle, daha objektif bir denetim ortamının oluşturulması hedeflendiği belirtildi.