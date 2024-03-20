Polis Genel Müdürlüğü, fitre yardımı topladıklarını beyan ederek para temin eden dolandırıcılar hakkında uyararak, halka dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ramazan ayını fırsat bilerek sosyal medya uygulamalarını kullanan bazı kötü niyetli şahısların yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirerek, sahtekarlıkla para temin etmeye devam ettiği kaydedildi.

Organize şekilde çalışan dolandırıcıların Whatsapp üzerinden yaptıkları aramalar veya gönderdikleri mesajlar aracılığıyla fitre yardımı topladıklarını beyan ederek, banka hesap numaralarına para havale edilmesini sağladıkları belirtilen açıklamada, bu yolla bir şahıstan 380.385,06 TL paranın sahtekarlıkla temin edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, halkın, dolandırıcılarının tuzağına düşmemesi ve mağduriyet yaşamaması adına, whatsapp ve/veya diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden fitre yardımı topladıklarını beyan eden, bilmedikleri şahıslara karşı dikkatli olmaları ve verilen banka hesap numaralarına para göndermemeleri rica edildi.