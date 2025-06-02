Polis Genel Müdürlüğü, araç yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda sürücüleri uyardı. Araçlarda, kuru kimyevi toz tipi yangın söndürücü bulundurulmasının ve kullanımının öğrenilmesinin hayati önem taşıdığı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, araç yangınlarına müdahale konusunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Araçlarda en az 2 kilogram kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmasının ve bu cihazın doğru şekilde kullanılmasının, olası bir yangının büyümesini önleyeceği ve ciddi tehlikelerin önüne geçileceği belirtildi.

Yetkililer, “Eğer aracınızda yangın çıkarsa” başlığıyla paylaştıkları bilgilendirme görselinde, sürücülerin öncelikle panik yapmadan aracını durdurması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşlar, yangın durumunda Alo 199 İtfaiye İhbar Hattı'nı arayarak en hızlı şekilde yardım alabilir.