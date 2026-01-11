Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer, “Toplum Destekli Polislik” anlayışını merkeze alan bir vizyonla hareket ettiklerini belirterek, halkla iş birliği içinde projeler geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi temel öncelikleri arasında gördüklerini vurguladı.

Hayata geçirilen “Turizm Polisi”, “Gönüllü Trafik Denetçiliği” ve “Güvenli Okul Projesi” uygulamalarına değinen Adalıer, tüm bu projelerin Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenliği “yalnızca bir kolluk faaliyeti olarak değil; toplumla birlikte inşa edilen ortak bir sorumluluk” olarak gördüğünün en somut göstergesi olduğunu belirtti.

2015 yılından bu yana yürürlüğe girmesi beklenen ve toplam sekiz yasadan oluşan yasal düzenlemelerin artık kaçınılmaz hale geldiğini söyleyen Adalıer, organize suçlarla mücadelede “kapsamlı ve güncel” bir yasal düzenlemenin hayata geçirilememiş olmasının suçun önlenmesi ve sahadaki başarıların sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı dile getirdi.

Mevcut polis sayısının ülkenin nüfus yapısı, sosyal hareketliliği ve güvenlik ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını kaydeden Adalıer, “Son dönemde polis alımı yapılıyor, yetkililer bu konuda hassas ve polis örgütüne destek veriyor.” dedi.

- “Suç bir sonuçtur, başlangıç değil...”

“Suç bir sonuçtur, başlangıç değil...” diyen Adalıer, 2025’e ilişkin bazı verilere değinerek, ülke genelinde işlenen “önemli suçlarda” nüfus artışı ve artan nüfus çeşitliliğine rağmen yüzde 17,6’lık düşüş kaydedildiğini açıkladı; bu azalmanın, suçla mücadelede uygulanan önleyici güvenlik politikalarının ve toplum destekli polislik yaklaşımının sahadaki etkisini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

“Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulamasının hayata geçirildiği 15 Eylül 2025’in trafik güvenliği açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Adalıer, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte ölümlü kazalarda yüzde 41,7, toplam kazalarda ise yüzde 7,26 oranında bir azalma kaydedildiğini aktardı.

Adalıer, 2024’te 48 olan ölümlü kaza sayısının 2025’te 39’a, 51 olan ölüm sayısının ise 42’ye gerilediğini; alkollü araç kullanımı kaynaklı kazalarda yüzde 2,83, dikkatsiz sürüşe bağlı kazalarda ise yüzde 5,67 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

2025 yılında kamuoyunu en fazla silahlı saldırı olaylarının meşgul ettiğini belirten Adalıer, 13 farklı silahlı saldırı ve/veya saldırıya teşebbüs meselesiyle ilgili toplam 23 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Ülkede yasal statüsünü kaybederek kaçak duruma düştüğü belirlenen 951 kişinin ihraç edildiğini açıklayan Adalıer, ayrıca Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin ise ülke sınırları içinde tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılında öncelikleri arasında yer alan narkotik suçlarla mücadelede 661 sanık hakkında işlem yapıldığını ve düzenlenen operasyonlarda 72 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

- “Halkla iş birliği içinde projeler geliştirmeyi önceliklerimiz arasında gördük”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, kamu düzeninin korunması, toplum huzurunun sağlanması ve vatandaşların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ile projelere değindi; 2025 yılına ilişkin veriler paylaştı ve gelecek döneme yönelik hedeflerini ortaya koydu.

Göreve başladıkları ilk günden itibaren “suçla mücadelede yalnızca reaktif değil; aynı zamanda önleyici, katılımcı ve insan odaklı” bir güvenlik anlayışını esas alacaklarını ifade ettiklerini anımsatan Adalıer, bu doğrultuda, “Toplum Destekli Polislik” anlayışını merkezine alan bir vizyonla hareket ederek, halkla iş birliği içinde projeler geliştirmeyi ve uygulamaya koymayı temel öncelikleri arasında gördüklerini vurguladı.

“2025 yılı boyunca trafik güvenliğinden uyuşturucu ile mücadeleye, çocuklarımızın güvenli eğitim ortamlarından turizm bölgelerindeki asayişe kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, toplumun her kesimine dokunan bir güvenlik politikası izledik.” diyen Adalıer, bu süreçte polis teşkilatının fedakârca görev yaptığını belirterek, en büyük gücünü ise her zaman olduğu gibi halkın desteğinden aldığını kaydetti.

- Toplum Destekli Polislik...

Adalıer, “Toplum Destekli Polislik; polisin halkla birlikte hareket ettiği bir güvenlik anlayışıdır.” diyerek, 2025 yılı boyunca bu anlayışla hareket ettiklerini ve projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden biri olan “Turizm Polisi” uygulamasının, turizm bölgelerinde yalnızca asayişi değil, ülkenin güvenli ülke algısını da koruduğuna dikkat çeken Adalıer, İskele Long Beach, Lefkoşa Surlariçi ve Girne Eski Turizm Limanı gibi bölgelerde görev yapan ekiplerin, yaya ve bisikletli devriyelerle hem suçun önüne geçtiğini hem de ziyaretçilere rehberlik ederek devletin görünür yüzü olduğunu ifade etti.

“Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulamasının trafik güvenliğinde toplumu sürecin bir parçası haline getirdiğini belirterek, bu sayede özellikle ölümlü trafik kazalarında ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi hayati risk oluşturan ihlallerde belirgin azalmalar yaşandığını vurgulayan Adalıer, bu sonucun doğru politikanın doğru yöntemle uygulanmasının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Güvenli Okul Projesi’nin ise çocukların güvenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını ortaya koyduğunu belirten Adalıer, proje kapsamında okul çevrelerinde polis varlığının artırıldığını, öğrenci taşımacılığına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını ve madde bağımlılığı ile siber zorbalık gibi konularda bilinçlendirme çalışmalarının hayata geçirildiğini ifade etti.

Adalıer, bu uygulamaların geleceği koruma iradelerinin sahadaki somut karşılığı olduğunu vurguladı.

- “2025’te ‘önemli suçlarda’ yüzde 17,6’lık düşüş yaşandı”

Suçla mücadelede başarının; “doğru önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin kullanılması ve tehdit alanlarına yönelik kararlı bir strateji izlenmesiyle” mümkün olduğunu söyleyen Adalıer, 2025 yılı boyunca toplum huzurunu ve kamu düzenini doğrudan etkileyen suç türlerine öncelik vererek, mücadele politikalarını da bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti.

“Bu kapsamda; örgütlü ve organize suçlar, trafik güvenliği ile uyuşturucu ile mücadele, güvenlik stratejimizin temel odak noktalarını oluşturmuş; önleyici, istihbari ve operasyonel çalışmalar bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır.” diyen Adalıer, 2025 yılı suç verileri genel olarak incelendiğinde ülke genelinde işlenen “önemli suçlarda” önceki yıllara kıyasla düşüş yaşandığının kaydedildiğini ifade etti.

2024’te 6 bin 646 seviyesinde seyreden önemli suç sayısının, 2025’te yüzde 17,6 oranında azalarak 5 bin 476’ya gerilediğini açıklayan Adalıer, bu düşüşün suçla mücadelede uygulanan önleyici güvenlik politikalarının ve toplum destekli polislik anlayışının sahadaki etkisini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Adalıer, 2024 ile 2025 yılı karşılaştırmasında; “adam öldürme” suçlarında yüzde 50, “soygun” suçlarında yüzde 50, “cinsel saldırı/ tecavüz” suçlarında yüzde 18, “ülkeye kanunsuz girişlerde” yüzde 13 ve “kasti hasar /kundakçılık” suçlarında yüzde 36 oranında düşüş görüldüğünü dile getirdi.

Adalıer, kabahat olarak görülen basit suçlarda da yüzde 23 oranında bir azalma olduğunu belirtti.

- “Adam öldürmeye teşebbüs ile uyuşturucu madde tasarrufu suçlarında artış var”

Özellikle “adam öldürmeye teşebbüs” yüzde 57 ile “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarında yüzde 27 oranında artış yaşandığını kaydeden Adalıer, “Bu artışlar, özellikle organize gelişen suçlar nedeniyle gerçekleştiği de önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Yurt dışından ülkeye giriş yaptığı belirlenen bir şahsın geçen günlerde bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı olaya da değinen Adalıer, saldırının hemen ardından güvenlik birimleri tarafından başlatılan çok yönlü çalışma neticesinde, şüphelinin aynı gün yakalandığını akabinde de olayla bağlantılı kişilerin de tutuklandığını dile getirdi.

“INAD yolcu” konusuna da değinen Adalıer, kurumsal olarak belirlenmiş ve belli kriterlere uygun olmayan şahısların ülkeye alınmadığını dile getirdi.

Adalıer, bu maksatla ülkedeki limanlarda, farklı birimlerde görev yapan risk analizi ve profil uzmanlarının görevlendirildiğini de belirtti.

2015 yılından bu yana kamuoyunun ve güvenlik bürokrasisinin gündeminde olan, organize suçlarla mücadelede “kapsamlı ve güncel” bir yasal düzenlemenin hayata geçirilememiş olmasının, sahada elde edilen başarıların sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını vurgulayan Adalıer, kalıcı ve etkin bir mücadele için güncel yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin elzem olduğuna dikkat çekti.

Trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla devreye giren uygulama konusuna da değinen Adalıer, “Polisin artık trafikte uyuşturucu tespiti konusunda avantajı var. Bu uygulama sayesinde caydırıcılık özelliği de bir noktada ön plana çıkmaktadır.” dedi.

- Organize ve örgütlü suçlarla mücadele...

Adalıer, organize ve örgütlü suçlarla mücadelenin kamu düzeni ve toplumsal huzuru doğrudan tehdit eden yapılarla yürütülen uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğunu kaydetti.

2025 yılı boyunca bu suç türleriyle mücadelede kararlı ve etkin bir yaklaşım sergilediklerini belirten Adalıer, “İstihbari çalışmalar, operasyonel faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği sayesinde önemli başarılar elde edilmiştir.” dedi.

Adalıer, suç örgütlerinin faaliyet alanlarının daraltılması, yasa dışı kazanç kaynaklarının tespit edilmesi ve suç yapılarının dağıtılmasına yönelik yürütülen çalışmaların, Polis Genel Müdürlüğü’nün organize suçlarla mücadeledeki etkinliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

- “2025’te 13 farklı silahlı saldırı ve/veya saldırıya teşebbüs vakası meydana geldi, 23 kişi tutuklandı”

2025 yılında kamuoyunu en fazla silahlı saldırı meselelerinin meşgul ettiğini ifade eden Adalıer, ülke genelinde yurt dışı kaynaklı; ev, iş yeri veya şahıslara yönelik 13 farklı silahlı saldırı ve/veya saldırıya teşebbüs vakası meydana geldiğini kaydetti.

Adalıer, yapılan soruşturmalarda söz konusu şahısların KKTC ile doğrudan bağlantısı bulunmadığı halde bu ve benzer suçları işlemek amacıyla KKTC’ye gelip tehdit amaçlı suç işledikleri veya bu suçları işlemeden önce tespit edildiklerinin görüldüğünü belirtti.

Yürütülen soruşturmalarda 14 zanlı ve 14 suç ortağının tespit edildiğini, toplam 23 kişinin tutuklanarak yargıya havale edildiğini kaydeden Adalıer, geriye kalan 5 kişinin ise yurt dışına çıkış yaptığını ve haklarında yürütülen soruşturmaların devam ettiğini ifade etti. Bu tür suçlarla mücadelede TC Emniyet Genel Müdürlüğü makamları ile yoğun iş birliği içerisinde olduklarını ve bu iş birliğinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

- “Organize suçlarla mücadelede kritik öneme sahip sekiz yasa yasallaşmayı bekliyor”

Organize suçlarla mücadelenin günden güne artan ve şekillenen bir alan olduğunu belirten Adalıer, bu mücadelenin suçun işlenmeden önce önlenebilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için bazı yapısal ihtiyaçların karşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Organize yasalarla birlikte bir suçun önceden tespit edilip engellenmesi, sürdürülebilirlik ve önleyici tedbirler çerçevesinde, dünyada organize suçlarla mücadele etmeyi hedefleyen tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de bu amaç doğrultusunda yasa tasarıları hazırlandığını ifade eden Adalıer, 2015 yılından bu yana hayata geçirilmesi beklenen ve toplam sekiz yasadan oluşan mevzuat düzenlemelerinin artık gecikmeksizin yürürlüğe girmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Yasal düzenlemelerin organize suçlarla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Adalıer, organize suçlarla mücadelede polisin yetki ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek olan yasal düzenlemelerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca işlenen suçlarının bazılarının GKRY ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Adalıer, bu bağlamda iki ülke arasında iş birliğinin artırılması konusunda GKRY makamlarına çağrıda bulundu.

- “Kaçak duruma düştüğü tespit edilen 951 kişi ihraç edildi”

Kamu düzeni, toplumsal huzur ve güvenlik açısından yasa dışı göç ve kaçak yaşamla mücadelenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Adalıer, 2025 yılı boyunca bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı uhdesinde kurulan Göç Yönetimi Merkezi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında sağlanan koordinasyon sayesinde, düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiğini ve denetimlerin ülke geneline yayıldığını belirten Ali Adalıer, ikamet izinsiz olarak ülkede bulunan veya onaylanmış limanlar dışından ya da GKRY bölgesinden kaçak giriş yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulandığını ifade etti.

2025’te ülkede yasal statüsünü kaybederek kaçak duruma düştüğü tespit edilen 951 kişinin ihraç edildiğini açıklayan Adalıer, hedeflerinin; yasa dışı göçle mücadelede caydırıcılığı artırmak, ülke güvenliğini tehdit edebilecek risk unsurlarını en aza indirmek ve bu süreci hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yürütmek olduğunu aktardı.

- “72 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 661 sanık hakkında işlem yapıldı”

Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin toplum sağlığını, gençleri ve geleceği doğrudan tehdit eden çok yönlü bir güvenlik sorunu olması nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı içerisindeki en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Adalıer, yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 661 sanık hakkında işlem yapıldığını belirterek, narkotik suçlarının büyük ölçüde belirli yaş gruplarında ve merkez ilçelerde yoğunlaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Sanık sayının artığı en fazla suçun narkotik meseleleri olduğunu dile getiren Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğinin altını çizdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda farklı türlerde ve yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Adalıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıl içerisinde; 62 kilodan fazla hintkeneviri, 4,8 kilo MDMA, yaklaşık 2,9 kilo kokain, 1,6 kilo sentetik cannabinoid ve 1,1 kilo metamfetamin başta olmak üzere, toplamda 72 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu içeren 13 bini aşkın hap, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve yasa dışı ekim yapılan hintkeneviri bitkileri de operasyonlar kapsamında tespit edilerek müsadere edildi. Bu veriler, ülkemizin uyuşturucu ticareti açısından hedef alınmaya çalışıldığını ve tehdidin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.”

“Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca ‘arz yönlü değil, aynı zamanda toplumsal ve demografik boyutlarıyla da’ ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir.” diyen Adalıer, sanıkların büyük çoğunluğunun genç ve orta yaş grubunda yer almasının, mücadelenin özellikle gençleri hedef alan bilinçlendirme ve önleyici çalışmalarla desteklenmesini zorunlu kıldığını belirtti.

- “2025’te ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı”

Trafik güvenliğinin de Polis Genel Müdürlüğü’nün en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Adalıer; yürütülen denetimler, toplum destekli uygulamalar ve farkındalık çalışmaları sonucunda ölümlü trafik kaza sayısında ve can kayıplarında önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş sağlandığını kaydetti.

“2024 yılında 48 olan ölümlü kaza sayısı 2025 yılında 39’a, 51 olan ölüm sayısı ise 42’ye gerilemiştir. Toplam trafik kazası sayısı da yüzde 3,42 oranında azalarak 3 bin 757 olarak kaydedilmiştir.” diyen Adalıer, bu durumun özellikle can kayıplarının azaltılması yönünde yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kazaların nedenlerine göre yapılan değerlendirmede ise; “aşırı sürat, alkollü araç kullanımı ve dikkatsiz sürüşün” başlıca risk unsurları olmaya devam ettiğini belirten Adalıer, 2025 yılında bu nedenlerin birçoğunda önceki yıla göre yaşandığının görüldüğünü ifade etti.

Adalıer, trafik güvenliği açısından kazaların ve trafik suçlarının azalması noktasında vatandaşlara da görevler düştüğünü belirtti.

- “2025’te alkol ve aşırı sürat kaynaklı trafik kazalarında azalma var”

2024’e göre 2025 yılında alkollü araç kullanımı kaynaklı kazalarda yüzde 2,83, aşırı sürate bağlı kazalarda yüzde 5,67 oranında azalma kaydedildiğini belirten Adalıer, dikkatsiz sürüşte ise artış olduğunu kaydetti.

Denetim sonuçları incelendiğinde; 2025’te trafik ihlallerine ilişkin toplam ceza sayısında yüzde 20’nin üzerinde düşüş yaşandığı belirten Adalıer, özellikle alkollü sürüş, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlalleri gibi suçların azaldığının görüldüğünü belirtti.

Adalıer, etkin denetim ve cezaların ideal olmamakla birlikte toplum üzerinde etkili olduğuna da dikkat çekti.

Trafik kazalarının nedenlerine ilişkin 2025 yılı verilerini paylaşan Adalıer, kazaların dağılımına bakıldığında; aşırı sürat nedeniyle bin 49, dikkatsiz sürüş nedeniyle 627, yakın takip nedeniyle 547, kavşakta durmama nedeniyle 438, alkollü araç kullanımı nedeniyle 309, yolun solunu tutmama nedeniyle 104, dikkatsiz geri sürme nedeniyle 33 ve sair nedenlerle 650 kazanın meydana geldiğini belirtti.

- “Gönüllü Trafik Denetçiliği’nin başladığı tarih, trafik güvenliği açısından bir dönüm noktası”

Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasının hayata geçirildiği 15 Eylül 2025’in trafik güvenliği açısından bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Adalıer, şöyle devam etti:

“2024 yılının 1 Ocak -14 Eylül tarihleri arasında meydana gelen trafik kazaları ile 2025 yılının aynı dönemleri arasında meydana gelen trafik kazaları sayılarında gözle görünür herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

2024’ün 15 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 17’si ölümlü olmak üzere toplam bin 212 trafik kazası meydana gelirken, 2025 yılında Gönüllü Trafik Denetçiliği’nin yürürlüğe girdiği aynı dönemlerinde 10’u ölümle neticelenen toplam bin 124 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu periyotta geçen yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 41.7, toplam kazalarda ise yüzde 7.26’lık bir azalma yaşandı. Ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının azalmasına gerek iş gerekse sosyal hayatından ödün vererek katkı koyan Gönüllü Trafik Denetçileri’ne teşekkürü bir borç bilirim.”

Adalıer, hedeflerinin trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek, riskli sürücü davranışlarını ortadan kaldırmak ve trafik güvenliğini kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti.

- Kent Güvenlik Yönetim Sistemi...

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde (KGYS) kameralarının polis tarafından 7 gün 24 saat izlenebildiğini kaydeden Adalıer, burada görev yapan personelin önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Adalıer, “Herhangi bir olay görüldüğü zaman anında bilgi veriliyor. Gerçekleşen olayların ardından faillerin ortaya çıkarılmasında büyük katkı sağlıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Adalıer, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta da KGYS sisteminin kurulması, Lefkoşa ve Girne’de de eksik görülen yerlerin tamamlanması hususunda çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü olarak, suçla etkin mücadelede başarının yalnızca sahadaki operasyonlarla değil, aynı zamanda güçlü bir kurumsal yapıyla mümkün olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

“2024’te polis teşkilatı için kapsamlı bir ‘İhtiyaç Analizi ve Planlama Çalışması’ gerçekleştirilerek; personel ihtiyacı, yasal düzenlemeler, özlük hakları, teknik teçhizat, bina ve altyapı gereksinimleri ile eğitim konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır.” diyen Adalıer, elde edilen tespitlerin teşkilatın mevcut kapasitesini güçlendirmeye yönelik yol haritasının temelini oluşturduğunu kaydetti.

- “Mevcut polis sayısı yetersiz... Polis ve itfaiye mensubu sayısı 2 bin 350 civarında”

Mevcut polis sayısının ülkenin nüfus yapısı, sosyal hareketliliği ve güvenlik ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını belirten Adalıer, “Bu gerçeklikten hareketle, Polis Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikler kapsamında polis kadro sayısının üç binden dört bin 500’e çıkarılması planlanmıştır. Bu artış, rastgele veya keyfi bir tercih değildir.” dedi.

2005 yılındaki günün ihtiyaçlarına göre üç bin olarak belirlenen polis sayısına, bugün dahi ulaşamadıklarını belirten Adalıer, şu an mevcut olan polis ve itfaiye mensubu sayısının 2 bin 350 civarında olduğunun altını çizdi.

“Son dönemde polis alımı yapılıyor, sivil hizmet görevlisi alımı için yetki verildi. Yetkililer bu konuda hassas ve polis örgütüne destek veriyorlar.” diyen Adalıer, bu alımların devam etmesi gerektiğini belirtti.

- “Mevcut personel üzerindeki iş yükü, sürdürülemez boyutlara ulaştı”

Son yıllarda ülke nüfusunun önemli ölçüde arttığını, yabancı uyruklu öğrenci ve çalışan sayısında ciddi yükseliş yaşandığını belirten Adalıer, suç türlerinin çeşitlenerek daha karmaşık hale geldiğini, polis teşkilatının görev alanlarının genişlediğini ve mevcut personel üzerindeki iş yükünün sürdürülemez boyutlara ulaştığını vurguladı.

KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu dile getiren Adalıer, “Güney Kıbrıs’ta geçen yılki ev açma oranı, neredeyse bizim 10 katımız… Veya son üç yılda orada meydana gelen ‘Patlayıcı Madde ile Tahrip’ suçu 93’ken, bizde bir tane.” dedi. Adalıer, güvenlik ihtiyacının, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından sonra ikinci ihtiyaç olarak öne çıktığını belirtti.

Polis sayısının artmasıyla birlikte teşkilatın ülke genelinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını kaydeden Adalıer, bu düzenlemeyle ilçe ve bölge bazında polis mevcudunun güçleneceğini, asayiş, trafik, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artacağını belirtti.

Adalıer, ayrıca polislerin aşırı iş yükünün azalacağını, hizmet kalitesinin yükseleceğini ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissedeceğini ifade etti.

- Polisin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük hakları...

Görev süresi boyunca bir diğer önceliğinin polis mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi olacağını belirten Adalıer, “Bu kapsamda, personelin motivasyonunu ve kurumsal aidiyetini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.” diye konuştu.

Adalıer, aynı zamanda suçla mücadelede polisin elini güçlendirecek yasal mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve teknik ekipman ile araç-gerecin güncel hale getirilmesi yönünde girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

- Hizmet içi eğitimler...

Polis teşkilatının, kamu güvenliğinin sağlanmasında yalnızca personel sayısının değil, eğitimli ve donanımlı insan kaynağının da hayati öneme sahip olduğu bilinciyle hareket ettiğini belirten Adalıer, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin polis teşkilatının kurumsal öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Adalıer, hizmet içi eğitimler sayesinde personelin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellendiğini, değişen suç yöntemleri ve yeni tehdit türleri karşısında farkındalığın artırıldığını, hukuka uygunluk, insan hakları ve mesleki etik konularında yetkinliğin güçlendirildiğini vurguladı.

2025 yılında yurt içi ve yurt dışında çeşitli konularda 75 farklı eğitim programı düzenlendiğini belirten Adalıer, “Adli, trafik, narkotik ve itfaiye gibi genel konularında verilen eğitimlerde tüm personel bilgilendirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen 42 farklı konuda toplam 343 personele yönelik özel eğitimler verilmiştir.” dedi.

- “Halkın desteğiyle güçlü polis, güvenli toplum”

Polis Teşkilatı olarak en büyük güçlerinin halkın duyduğu güven ve verdiği desteğinin yanı sıra polis mensuplarının fedakarca ve özverili çalışmaları olduğunu söyleyen Adalıer, toplum destekli polislik projeleri sayesinde polis–vatandaş ilişkilerinin daha da güçlendirildiğini ifade etti.

Adalıer, “Halkın desteğini almayan hiçbir kurumun sürdürülebilir başarı elde edemeyeceği gerçeği, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel ilke olarak benimsenmiştir.” ifadesini kullandı.

Hayata geçirmeyi planladıkları projelere de değinen Adalıer, kadına karşı şiddet birimlerinin güçlendirilmesi noktasında adımlar atacaklarını belirtti.

Çocuk suçlularla özel olarak ilgilenecek bir birim ile Siber Suçlarla Mücadele Birimi’nin kurulmasının temel hedefleri arasında olduğunu dile getiren Adalıer, toplumu suçla mücadelenin içerisine katacak yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Adalıer, her zaman ve her koşulda polis teşkilatından desteğini esirgemeyen Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’na da teşekkür etti.

Polislerin görevlerini daha kolay ve etkin bir şekilde yapabilmesi amacıyla, ihtiyaç duydukları teknik ekipman ve cihaz alım noktasında Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı’nın da kendilerine önemli katkı sağladığını belirten Adalıer, vatandaşlar ile iş insanlarının Vakfa katkıda bulunması çağrısında bulundu.