Lefkoşa ve İskele’de polis tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu madde bulundu, 8 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında durdurulan E.E.E.İ. (E-30) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan İ.M.A.A. (E-29), polis ekiplerini görmesi üzerine araçtan inerek, kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada alıkonulan ve üzerinde arama yapılan şahsın üzerinden yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde E.E.E.İ.’nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yeşil reçeteye tabi 2 hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da, dün gece Medeniyet Caddesi üzerinde, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada kullanımlarındaki araçları dışında yaya olarak bulunan İ.U. (E-39), S.G. (E-36), A.K. (E-29) ve S.Ç.’nin (E-33) polisin kendilerine yaklaştığı esnada tasarruflarında bulunan bir paketi yere attıkları ve şüpheli hareketler sergiledikleri görüldü.

Yere atılanpaket içerisindeki maddenin yaklaşık 2 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildi ve emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Boğaztepe’de de dün gece Tatlı Market önlerinde, asayiş ve trafik operasyonu kapsamında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan S.M.’nin (E-36) şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A. (E-31) tutuklandı.

M.A’nın Bafra’daki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da şezlong yeri kavgası

Gazimağusa’da önceki gün Glapsides Plajında E.Y. (K-26) ve Ö.A. (K-27) arasında şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Y. yere düşen Ö.A’nın yüzüne ayağı ile tekme atmak suretiyle dişinin hasar görmesine sebep oldu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de rahatsızlık

İskele’de bugün sabaha karşı S.D. (E-37), 297 mlgr. alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın düzen bozucu şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmakan tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.