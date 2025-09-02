Girne’de bir kumarhanede cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece bir müşteri tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonunun çalındığının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.B.K. (E-28) ve F.K. (K-27) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı

Dün akşam ve bu sabah İskele ve Gazimağusa'da kamuya açık yerde sarhoş oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

İskele'de tutuklanan K.A.'nın (E-45) 273 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenirken, Gazimağusa’da ise G.Y. (E-43) tutuklandı.

-Alayköy’de iş kazası

Alayköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Necat Bozkuş (E-49), dün sabah iskele üzerinde demir kiriş montajı yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten büz makinesi üzerine düşerek yaralandı. Bozkuş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el parmaklarında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.