Teknecik Elektrik Santrali’nde bugün meydana gelen kimyasal madde sızıntısından etkilenen 4 personel, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, personelin boğazlarında yanma ve öksürük şikâyetiyle hastaneye getirildiğini, bulanık görme, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin ise görülmediğini söyledi.

Berova, personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını, uzman hekimler gözetiminde müşahede altında tutulduklarını belirterek, personelin sağlık durumlarına göre 4-5 saat içinde taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu da TAK muhabirine yaptığı açıklamada, personelin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Tuğcu, hastaneye kaldırılan çalışanlara oksijen takviyesi yapıldığını, kan tahlillerinin alındığını ve röntgen çekileceğini ifade etti.