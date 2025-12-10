Kuzucuk köyünde 37 yaşındaki şahsı öldürmek kastı ile sırtından bıçaklayan ve ağır yaralayan R.E (E-49) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 20.50 sıralarında, ağıllar bölgesinde, bir iş yerine ait harfiyat deposunda, R.E. (E-49), 165 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kendisine “dedikodu yaptığını söylediği” gerekçesiyle, tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu bıçak ile Arsen Aymuradov’u (E-37) öldürmek kastı ile sırt kısımdan bıçaklayarak, öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan Arsen Aymuradov kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında R.E. tutuklandı.

-Karaoğlanoğlu’nda ani ölüm

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde turist olarak kalan Zeki Karataş (E-76), otel odasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

-Ölü bulunan Link, Akbelen ve Fevzi'nin ölüm nedeni kalp; Mamalı'nın ölüm nedeni ise ileri tetkilerle belirlenecek

Yeniboğaziçi’nde, evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Margaret Elizabeth Anne Link’in (K-73) otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp ve damar hastalığı"olduğu tespit edildi.

Gönyeli’de de, ikametgahında ölü bulunan Ömer Akbelen’in (E-56) otopsisinde ise "kalp krizi, dolaşım ve solunumu yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Taşkent’te de, dün evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Volkan Mamalı’nın (E-31) otopsisinde ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu tespit edilecek.

Alagadi-1 Mevkiinde aracında dün ölü bulunan Ozanköy'de sakin Erçin Fevzi’nin (E-57) otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.